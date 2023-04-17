EYT İLK MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek