İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanmasının ardından, İOKBS Bursluluk parasının ne zaman yatacağı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine ödemesi yapılan bursluluk paraları, aylık olarak ödenirken, ödemeler illere göre farklılık göstermektedir. Peki, "İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...