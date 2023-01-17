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2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, bursluluk parası ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen İOKBS Bursluluk parasının yatacağı tarih, öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Aylık olarak ödenen İOKBS Burs parası, 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine verilmektedir. İşte 2022-2023 İOKBS Bursluluk parası miktarı ve bursluluk parası ödeme tarihleri...

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  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

    İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanmasının ardından, İOKBS Bursluluk parasının ne zaman yatacağı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. MEB tarafından 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf seviyelerine ödemesi yapılan bursluluk paraları, aylık olarak ödenirken, ödemeler illere göre farklılık göstermektedir. Peki, "İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

    BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN HESAPLARA YATAR?

    Bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay yatırılmaktadır. Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilir. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25’ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

    2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

     
  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

    Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     
  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

    Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

    2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

     

    2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

     

    2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

     

    2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

     
  • 2023 İOKBS Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS Bursu ne kadar, kaç TL?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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