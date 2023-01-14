'11 Ayın Sultanı' Ramazan'a kısa bir süre kala Kurban Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, "2023 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Bayramda kaç gün tatil olacak?" İşte detaylar...