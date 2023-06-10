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2023 LGS görevli ücreti ne kadar? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile 4 Haziran Pazar günü tamamlandı. Sınav günü gözetmen olarak görev yapanlar; LGS gözetmen ücreti ve ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS sınavı esnasında birçok öğretmen gözetmenliğin yanı sıra, salon başkanı ve bina yöneticisi olarak görev yaptı. İşte LGS görevli ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...

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  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    LGS sınavının 4 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından, LGS sınav görevlisi ücreti ve ödemelerin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Gözetmenler LGS esnasında; sınav kurallarını uygulama ve sınav düzenini sağlama gibi kritik görevler üstlenmektedir. Peki, "2023 LGS görevli ücreti ne kadar? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    2023 LGS GÖZETMEN ÜCRETİ NE KADAR?

    LGS’de 2 oturumda da görevliler aynı olduğu için 2 sınav görevi ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir.
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    %15 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1388 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1242 TL

    Salon Başkanı : 1204 TL

    Gözetmen : 1168 TL
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    %20 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1305 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1168 TL

    Salon Başkanı : 1134 TL

    Gözetmen : 1099 TL
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    %27 Vergi Dilimine Göre LGS 2 Oturum Sınav Görevi Ücretleri:

    Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) : 1190 TL

    Bina Yönetici Yardımcısı : 1065 TL

    Salon Başkanı : 1033 TL

    Gözetmen : 1002 TL
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    2023 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    LGS sınav görevli ücretlerinin yatırılacağı tarihe dair bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllarda düzenlenen sınavlara bakıldığında, LGS'de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

     
  • 2023 LGS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

    MEB SINAV GÖREV BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler ise MEBBİS üzerinden belirlenen başvuru tarihlerinde müracaatlarını iletiyor. İşte, öğretmenlerin görev alacabileceği sınavlar;

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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