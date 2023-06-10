LGS sınavının 4 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından, LGS sınav görevlisi ücreti ve ödemelerin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Gözetmenler LGS esnasında; sınav kurallarını uygulama ve sınav düzenini sağlama gibi kritik görevler üstlenmektedir. Peki, "2023 LGS görevli ücreti ne kadar? LGS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?" İşte detaylar...