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        2023 LGS tercihleri bitti mi? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 3 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. MEB tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından sınav sonuçları doğrultusunda tercihlerini yapan lise adayları, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı tamamlanan LGS bilindiği üzere sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturum şeklinde uygulandı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2023 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 00:27
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        LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına sınavda ter döken adaylar, LGS tercih sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 LGS tercihleri bitti mi? LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin sona ereceği tarih...

         

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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        LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

         

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        LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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