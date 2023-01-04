Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni öğretmen maaşları belli oldu! En düşük öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları sonrasında netlik kazandı. Asgari ücret, TÜİK verileri ve yapılan son açıklamaların ardından gündeme gelen öğretmen maaşı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile emekli ve memur zam oranı güncellendi. Ücretli, sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere 3 farklı kola ayrılan öğretmen maaşlarına Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam uygulanmaktadır. Açıklamalar ile en düşük öğretmen maaşı merak konusu oldu. İşte, 2023 en düşük ve en yüksek öğretmen maaşı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12,276 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük öğretmen 15,793 TL oldu.
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak maaş artışının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

    Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 TL’den 11.848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6.078 TL’den 7.901 TL’ye yükselmiştir. 

    Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

    UNVANLAR

    DRC.

    NET GÖREV AYLIĞI (*)

    2022 Temmuz

    2023 Ocak

    ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

    1/4

    15.848

    20.724

    MEMUR- (Üniversite Mezunu)

    9/1

    9.707

    12.632

    UZMAN ÖĞRETMEN

    1/4

    12.905

    18.246

    ÖĞRETMEN

    1/4

    12.276

    15.793

    BAŞKOMİSER

    3/1

    15.810

    20.873

    POLİS MEMURU

    8/1

    13.747

    18.235

    UZMAN DOKTOR

    1/4

    18.853

    24.743

    HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

    5/1

    11.828

    15.611

    MÜHENDİS

    1/4

    16.205

    21.295

    TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

    11/1

    10.100

    13.142

    PROFESÖR

    1/4

    25.984

    34.057

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    7/1

    15.311

    20.139

    VAİZ

    1/4

    12.752

    16.615

    AVUKAT

    1/4

    15.485

    19.968

    (*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

     

     
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NEDİR?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada; uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık olarak 4.500 lira artış yapılacağını açıkladı.

    10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER, BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALACAK

    10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

    20. Milli Eğitim Şurası’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarının kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi. Geçmiş yıllarda Öğretmenlik Meslek Kanununda düzenleme yapılacağı söylenmesinin ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından Bakan Özer'den de dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Kanun şuranın ardından Meclis'e gelecek.
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE İŞE YARAR?

    Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yürürlüğe girdikten sonra; uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.
  • 2023 Öğretmen maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇERİĞİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;

    Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.

    Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

    Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.