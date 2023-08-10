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        Haberler Gündem 2023 PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte Polis Akademisi mülakat ve parkur sınav tarihi

        PMYO başvuru sonuçları açıklandı! İşte Polis Akademisi mülakat ve parkur sınav tarihi

        Polis Akademisi, PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. PMYO başvuruları "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden 31 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde Polis Akademisi tarafından açıklandı. İşte 2023 PMYO ön başvuru sonuçları ile mülakat ve parkur sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 20:21
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        Polis Akademisi PMYO başvuru sonuçlarını 10 Ağustos Perşembe günü adayların erişimine sundu. Başvurular hatırlanacağı üzere 31 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis alımı için; 35.914 erkek ve 18.634 kadın olmak üzere toplam 54.548 aday başvuruda bulundu. İşte PMYO başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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        PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Polis Akademisi PMYO başvuruları 31 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında alındı.

        Merakla beklenen başvuru sonuçları 10 Ağustos tarihinde erişime sunuldu.

        2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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        2023 PMYO SINAV ÜCRETİ

        2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 700.00 TL (yedi yüz) olan sınav başvuru ücretini 11 Ağustos 2023 Cuma günü saat 09.00’dan 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

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        2023 PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

        Bu sene PMYO parkur sınavının ne zaman uygulanacağı henüz Polis Akademisi tarafından açıklanması. Sınav tarihleri, başvuru sonuçları ile beraber adaylarla paylaşılacak.

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        PMYO BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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