1 Şurada Paylaş!









Polis Akademisi PMYO başvuru sonuçlarını 10 Ağustos Perşembe günü adayların erişimine sundu. Başvurular hatırlanacağı üzere 31 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis alımı için; 35.914 erkek ve 18.634 kadın olmak üzere toplam 54.548 aday başvuruda bulundu. İşte PMYO başvuru sonucu sorgulama ekranı...