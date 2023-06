THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBİRDS AND SNAKES

Coriolanus Snow, 18 yaşındadır ve Panem'in zalim başkanı olmadan yıllar önceki halini anlatır. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir ve Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da 10. Açlık Oyunları'na akıl hocası olarak seçildiğinde kaderi değişir. Film, 17 Kasım 2023'te vizyona girecek.