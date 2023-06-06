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2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

2023 yılında yaz ve kış aylarında vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler afişleri ve fragmanları ile şimdiden ön plana çıkıyor. İşte, 2023 yılında sabırsızlıkla vizyona girmesi beklenen filmler...

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  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    BARBİE

    21 Temmuz 2023 tarihinde çıkacak olan "Barbie", yaşadığı dünyanın mükemmel kadın imajına uzak olduğunu fark eden Barbie'nin yaşadığı dünyadan dışlanmasını ve kimsenin onunla iletişim kurmak istemediği biri haline gelmesini konu alıyor.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    OPPENHEIMER

    21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek olan Christopher Nolan yapımı Oppenheimer, Anerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını icat ederek savaşı bitiren Oppenheimer'ın bir yandan bombayı yapmamak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    SPIDER-MAN: ACROS THE SPIDER- VERSE

    Miles Morales, Çoklu Evren'i boydan boya aşar ve orada evrenin varlığını korumakla görevli bir Örümcek İnsanlar ekibiyle karşılaşır. Film, 2 Haziran 2023 tarihinde vizyona girdi.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    CHALLENGERS

    Birbirlerini gençken tanıyan üç oyuncunun bir tenis turnuvasında dünyaca ünlü Grand Slam galibi olmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Challengers 11 Ağustos 2023 tarihinde vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    BLUE BEETLE

    Bilim kurgu, akisyon filmi, üniversiteden yeni mezun olan genç Jaime Reyes'ın uzaylı bir gübre böceği bulması ile bir süper kahramana dönüşmesini anlatıyor. Blue Beetle, 18 Ağustos'ta vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    NEXT GOAL WİNS

    Film, 31- 0 kaybettikleri acımasız 2001 FIFA maçıyla tanınan, Amerikan Samoa futbol takımının hikayesini konu alıyor. Next Goal Wins,  17 Kasım 2023'de vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    ELEMENTAL

    Ateş, su, toprak ve hava sakinlerinin birlikte yaşadığı bir şehirde beklenmedik bir çift Ember ve Wade birlikte yolculuk eder. Elemental, 16 Haziran 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    AQUAMAN AND THE LOST KİNGDOM

    Kadim bir güç serbest bırakıldığında Aquaman'in Atlantis'e ve dünyaya geri dönüşü olmayan yıkımdan korumak için beklenmedik bir müttefikle bir ittifak kurmak zorunda kalmasını konu alıyor. Film, 20 Aralık 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    NAPOLEON

    Başrolünde Joaquin Phoenix'in rol aldığı Napolyonun, kökenlerine ve imparatorluğa hızlı, acımasız tırmanışına özgün ve kişisel bir bakış açısı getirildi. Film, 22 Kasım 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    HOW DO YOU LİVE?

    "Komşum Toroto, Ruhların Kaçışı, Yürüyen Şato gibi anime filmlerinin yapımıcısı usta yönetmen Hayao Miyazaki'nin yeni filmi, ergen bir çocuğun büyürken amcası ve arkadaşları ile olan iletişimini anlatıyor. Film 14 Temmuz 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBİRDS AND SNAKES

    Coriolanus Snow, 18 yaşındadır ve Panem'in zalim başkanı olmadan yıllar önceki halini anlatır. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir ve Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da 10. Açlık Oyunları'na akıl hocası olarak seçildiğinde kaderi değişir. Film, 17 Kasım 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    MISSION: IMPOSSINLE - DEAD RECKONING PART ONE

    Görevimiz Tehlike serisinin devamı olan film, ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu alıyor. Film, 12 Temmuz 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    THE MARVELS

    Carol Danvers'in güçlerini Kamala Khan ve Monica Rambeu'nun güçleriyle karıştırarak onları evreni kurtarmak için birlikte çalışmasını konu alıyor. The Marvels, 10 Kasım 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    THE FLASH

    Barry Allen, süper hızını geçmişi değiştirmek için kullanır ancak ailesini kurtarma girişimi, süper kahramanların olmadığı bir dünya yaratır. 16 Haziran 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    THE KILLER

    İşinde oldukça profesyonel bir suikastçinin hikayesini konu alan film, yalnız, soğuk ve pişmanlıktan arınmış olan bu adamın acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmasını konu alıyor. Film, 10 Kasım 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    WONKA

    Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'na dayanan film, dünyaca ünlü bir çikolata fabrikası olan Willy Wonka'nın başından geçen maceraları ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalar ile nasıl tanıştığını konu alıyor. Film, 15 Aralık 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    KILLERS OF THE FLOWER MOON

    ABD'deki Osage kabilesinin üyeleri, 1920'lerde gizemli içerisinde öldürür. Olay, bir FBI ajanı olan J. Edgar Hoover'ı içeren bir soruşturmayı kızdırır. Film, 20 Ekim 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    ASTEROID CITY

    Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencieri Kongresi'nin bir çöl kasabası olan Asteroid City'de tüm ülkeden öğrencileri ve aileleri toplayarak akademik rekabet için bir programlar düzenlenir. Film, 16 Haziran 2023'te vizyona girecek.
  • 2023'te vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen muhteşem filmler!

    DUNE: PART TWO

    Merakla beklenen filmlerden birisi olan Dune'un ikinci kısmı, 3 Kasım 2023'te vizyona girecek.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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