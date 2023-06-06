AQUAMAN AND THE LOST KİNGDOM

Kadim bir güç serbest bırakıldığında Aquaman'in Atlantis'e ve dünyaya geri dönüşü olmayan yıkımdan korumak için beklenmedik bir müttefikle bir ittifak kurmak zorunda kalmasını konu alıyor. Film, 20 Aralık 2023'te vizyona girecek.