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2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı?

15 Nisan tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem sınavı 12 Mayıs tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS tercih dönemine çevrildi. TUS sonuçları ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek olan adaylar, TUS kontenjan sayıları ve taban puanlarını gündemine aldı. İşte 2023 TUS taban puanları ve kontenjanları...

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  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    TUS tercihlerinde geri sayım sürüyor. TUS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih sürecini beklemeye başlayan adaylar, TUS kontenjan ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, "TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?" İşte 2023 TUS kontenjan sayıları...
  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    TUS TERCİH TARİHİ, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? 

    1. Dönem TUS 15 Nisan 2023 tarihinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 12 Mayıs'ta erişime sunuldu ancak adayların beklediği tercihlere dair henüz net bir tarih bulunmuyor. Tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra online olarak gerçekleştirilecek.

    Diğer yandan TUS için beklenen taban ve tavan puanların da ilerleyen günlerde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

     
  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    TUS KONTENJANLARI NE OLDU?

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Nisan'da yapılan 2023 TUS 1'inci dönem sınav sonuçları, bilindiği gibi 12 Mayıs'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti. Eğitim ve araştırma hastaneleri kontenjanı, üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına kontenjan, vakıf üniversiteleri kontenjanı ve diğer kontenjanlar ile birlikte toplam 9 bin 2 kontenjan planlaması yapılarak, yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. Yerleştirme sonuçlarının, tercihte bulunacak hekim arkadaşlarımın gönlüne göre olmasını diliyorum" dedi. 

     
  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklanacak.

     

     
  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

     
  • 2023 TUS kontenjanları: TUS taban puanları açıklandı mı, kontenjan ne kadar oldu?

    Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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