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2023 yılı dini günler takvimi: 2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 yılının son aylarını yaşadığımız günlerde, Müslümanlar yeni yılda dini günlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2023 yılı dini günler takvimi...

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  • 2023 yılı dini günleri: 2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?

    2023 yılına az bir süre kala, Müslümanlar yeni yıldaki dini günleri merak ediyor. Peki, 2023 yılının dini günleri ne zaman? İşte, 2023 yılı dini günler takvimi...
  • 2023 yılı dini günleri: 2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?

    2023 YILINDA DİNİ GÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 yılının Ocak ayında başlayarak, sene sonuna kadar birçok dini gün Müslümanları bekliyor. Her dini günde, Müslümanlar namaz kılarak, dua ederek, tövbe ederek Allah'a yöneliyor. 
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    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

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  • 2023 yılı dini günleri: 2023 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman?

    2023 YILINDA KURBAN BAYRAMI ZAMAN BAŞLIYOR?

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