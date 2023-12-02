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        Haberler Televizyon 2023 yılının en korkunç filmleri açıklandı

        Bilim insanları 2023 yılının en korkunç filmlerini açıkladı

        Korku, sinemanın en popüler türlerinden biridir. Her yıl pek çok korku filmi çekilir ve bu filmler, izleyicileri dehşete düşürmek için tasarlanır. Peki, 2023 yılının en korkunç filmleri hangileri? Bilim insanları, bu soruya yanıt vermek için bir araştırma yaptı ve en korkunç filmleri belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:47
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        1

        1. SINISTER (96 PUAN)

        2

        2. HOST (95 PUAN)

        3

        3. SKINAMARINK (91 PUAN)

        4

        4. INSIDIOUS (90 PUAN)

        5

        5. THE CONJURİNG (88 PUAN)

        6

        6. HEREDİTARY (81 PUAN)

        7

        7. SMILE (78 PUAN)

        8

        8. EXORCISM OF EMILY ROSE (76 PUAN)

        9

        9. HELL HOUSE LLC (75 PUAN)

        10

        10. TALK TO ME (75 PUAN)

        Kaynak: The Science of Scare Project

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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