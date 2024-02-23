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        Haberler Gündem 2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak uygulanan ATA AÖF bütünlemeleri oys.ataaof.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:43
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        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17-18 Şubat tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarına katılım gösteren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

        Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem sınavdan 2 hafta sonra açıklanmıştı.

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        SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ

        Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

        Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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        ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2024

        Ara (Vize) SınavıAra (Vize) Sınavı

        I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

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        Bütünleme Sınavı

        I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

        II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

        III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

        2023-2024 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI

        24 Ağustos 2024 Saat : 09:30

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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