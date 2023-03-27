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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, C, H ve J gruplarında maçlar yapıldı. Futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ara verilmeyen ikinci haftaya, 8 karşılaşmayla başlandı. EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, C, H ve J gruplarında maçlar yapıldı.
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    C Grubu'nda Ukrayna'yı Wembley Stadı'nda konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere, grupta liderlik koltuğuna oturdu.
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    Bu arada futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı.
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    C Grubu

    İngiltere-Ukrayna: 2-0

    Malta-İtalya: 0-2
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    H Grubu

    Kazakistan-Danimarka: 3-2

    Slovenya-San Marino: 2-0

    Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1
  • 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    J Grubu

    Lihtenştayn-İzlanda: 0-7

    Slovakya-Bosna Hersek: 2-0

    Lüksemburg-Portekiz: 0-6

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