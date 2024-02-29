Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek, faziletleri nedir?

        2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek?

        Ramazan ayı için bekleyiş sürerken, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'ye bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak kabul görmektedir. İşte bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi tarihi ve faziletleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 00:47 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. İslam inancına göre, Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilmektedir. Peki, "2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek, faziletleri nelerdir?" İşte 2024 Kadir Gecesi'nin idarak edileceği tarih...

        2

        2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Mübarek Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

        3

        KADİR GECESİ NEDİR?

        Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

        4

        KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

        Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Santos'tan kupa ve derbi sözleri!
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
        Kartal yarı finalde!
        Kartal yarı finalde!
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        33 sürücüye 349 bin 918 lira ceza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek