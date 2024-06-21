2024 LGS sürecinde sırada sonuçların açıklanması var. 2 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçmişti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre sonuçlar kısa bir süre sonra açıklanacak. İşte merak edilenler...