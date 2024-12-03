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        Haberler Dünyadan 2024 Moda Ödülleri'ne Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky damgası - magazin haberleri

        2024 Moda Ödülleri'ne Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky damgası

        ASAP Rocky'nin 'Kültürel Yenilikçi' ödülünü aldığı 2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna, kıyafet seçimiyle rol çaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:50
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        Yıl boyunca moda endüstrisine katkıda bulunan hem isimlerin ödüllendirildiği İngiltere menşeili Moda Ödülleri, dün akşam Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlendi.

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        Gecenin en dikkat çekici ismi, sevgilisi ASAP Rocky ile kırmızı halı pozu veren Rihanna oldu.

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        2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna mavi kabarık paltosu ve devasa şapkasıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

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        36 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcının aynı yaştaki sevgilisi ASAP Rocky, törende 'Kültürel Yenilikçi' ödülünün sahibi oldı.

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        Ünlü rapçi, Paris Moda Haftası'nda 'A$AP Rocky: AMERİKAN SABOTAJI' adında özel bir defile düzenlemişti.

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        Moda dünyasındaki bu dikkat çekici çıkışının ardından Rocky'nin moda alanında ödüllendirilmesi, iki çocuğunun annesi Rihanna'yı gururlandırdı.

        2024 Moda Ödülleri'ne katılan diğer ünlü isimler şöyle:

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        Rita Ora

        8

        Alessandra Ambrosio

        9

        Joan Smalls

        10

        Ellie Goulding

        11

        Amy Jackson

        #Rihanna
        #Asap Rocky
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