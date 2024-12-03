2024 Moda Ödülleri'ne Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky damgası
ASAP Rocky'nin 'Kültürel Yenilikçi' ödülünü aldığı 2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna, kıyafet seçimiyle rol çaldı
Yıl boyunca moda endüstrisine katkıda bulunan hem isimlerin ödüllendirildiği İngiltere menşeili Moda Ödülleri, dün akşam Londra'da Royal Albert Hall'da düzenlendi.
Gecenin en dikkat çekici ismi, sevgilisi ASAP Rocky ile kırmızı halı pozu veren Rihanna oldu.
2024 Moda Ödülleri'nde Rihanna mavi kabarık paltosu ve devasa şapkasıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
36 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcının aynı yaştaki sevgilisi ASAP Rocky, törende 'Kültürel Yenilikçi' ödülünün sahibi oldı.
Ünlü rapçi, Paris Moda Haftası'nda 'A$AP Rocky: AMERİKAN SABOTAJI' adında özel bir defile düzenlemişti.
Moda dünyasındaki bu dikkat çekici çıkışının ardından Rocky'nin moda alanında ödüllendirilmesi, iki çocuğunun annesi Rihanna'yı gururlandırdı.
2024 Moda Ödülleri'ne katılan diğer ünlü isimler şöyle:
Rita Ora
Alessandra Ambrosio
Joan Smalls