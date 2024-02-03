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        Haberler Gündem 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        2024 YKS başvuru tarihleri: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu yayınladı. YKS başvuruları 1 Şubat tarihi itibarıyla başlarken, son başvuru tarihi ve başvuru ücreti üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi üniversite sınavı YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 farklı oturumda uygulanmaktadır. İşte 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:50
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        YKS maratonu başvuru süreci ile başladı. YKS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. ÖSYM tarafından organize edilecek YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS başvurularının sona ereceği tarih...

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        YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat 2024'te sona erecek. Başvurular saat 12:15'te başladı.

        YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024

        2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        2024 YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

        YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

        YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

        YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

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        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS Üniversite sınavı (YKS) başvuru kılavuzu başvuruların başlaması ile ilgili erişime açıldı.

        YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

        Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.

        Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek.

        Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek

        3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

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        ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

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        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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