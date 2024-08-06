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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak, kaç saat sürecek? YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak, kaç saat sürecek? YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM Ağustos ayı takvimi devam ediyor. YÖKDİL 1'den sonra sıra YÖKDİL 2 sınavına geldi. 25 Haziran ile 2 Temmuz arasında başvuruları alınan sınav için geri sayım başladı. Peki, YÖKDİL 2 sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:24
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        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/2 için geri sayım başladı. 2 Temmuz'da biten başvuruların ardından geç başvurular da 10 Temmuz'da alındı. Peki, YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        2024 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

        2024-YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplamda 180 dakika verilecek.

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        2024 YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

        YÖKDİL/2 sınav sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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