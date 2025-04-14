Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

        FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.

        Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

        Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu