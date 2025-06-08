2025 emekli promosyon kampanyaları: Hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor?
2025 Haziran ayı itibarıyla emekliler için bankaların sunduğu promosyon fırsatları dikkat çekmeye devam ediyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Verilecek tutar, emeklinin aldığı maaşın seviyesine göre değişiklik gösteriyor. İşte, 2025 Haziran ayına özel güncel emekli promosyon kampanyalarına dair tüm ayrıntılar...
Emeklilere yönelik Haziran ayı promosyon kampanyaları, bankacılık sektörünün en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bankalarına taşıyan vatandaşlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ödenecek promosyon miktarı ise emeklinin aldığı maaşın tutarına göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Haziran ayına özel emekli promosyon kampanyalarına dair merak edilen tüm detaylar...
TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0-10.000 TL'ye 5.000 TL,
10.000-15.000 TL'ye 8.000 TL,
15.000 TL ve 20.000 TL'ye 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0-9.999 TL'ye 5.000 TL,
10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL,
15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon verilecek.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 TL - 9.999 TL'ye 6.250 TL,
10.000 - 14.999 TL'ye10.000 TL
15.000 - 19.999 TL'ye 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL promosyon veriliyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL'ye 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL'ye 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL'ye 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.
ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriliyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
10.000 TL - 14.999,99 TL'ye, 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL'ye, 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon veriliyor.
YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL'ye 6.250 TL,
10.000 TL'ye, 14.999 TL,
15.000 TL 'ye 19.999 TL,
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.
ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan vatandaşlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
İŞBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 TL - 9.999 TL'ye, 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL'ye, 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL'ye, 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;
0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.