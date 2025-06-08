Emeklilere yönelik Haziran ayı promosyon kampanyaları, bankacılık sektörünün en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bankalarına taşıyan vatandaşlara 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ödenecek promosyon miktarı ise emeklinin aldığı maaşın tutarına göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Haziran ayına özel emekli promosyon kampanyalarına dair merak edilen tüm detaylar...