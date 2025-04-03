2025'te 1183 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye; 12 bine yakın bitki türü, 154 civarında memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türüne sahip olması nedeniyle zengin bir biyolojik çeşitlilik barındırıyor.

Türkiye'de bulunan ve yaşamını sürdüren yaban hayvanlarından memeliler, kuşlar ve sürüngenler, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belirlenerek listeleniyor. Oluşturulan listeler belirli aralıklar ile güncellenerek koruma altına alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, karaakbaba, ceylan gibi türler korunma altında bulunuyor.

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Bu türlerin korunması amacıyla 1 milyon 200 bin 447 hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilirken, buralarda hedef türlerin sayısının artırılması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından nesli tehlike altında olan türler için 8 memeli, 8 kanatlı, 1 nesli tehlike altında olan kelaynak ve 3 alabalık üretim merkezi ile yaban hayatı popülasyonları destekleniyor.

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