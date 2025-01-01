2025'te sanatın tüm renkleri İş Sanat'ta

SAHNEDE BİR DİVA: AIDA GARIFULLINA

İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde opera dünyasının divalarından, opera evleri ve festivallerinin aranan sanatçısı Aida Garifullina’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Garifullina, pek çok defa Placido Domingo, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Kent Nagano, Antonio Pappano ve Yannick Nezet-Seguin gibi ünlü orkestra şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Kendi kuşağının en önemli sanatçılarından kabul edilen Garifullina, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak. SEVDA TÜRKÜLERİ Yeni yılda birbirinden özel yerli projeleri izleyicilerine sunacak İş Sanat’ın projelerinin ilki, “Sevda Türküleri” ismini taşıyor. Türk Halk Müziği’nin başarılı müzisyen­leri Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan, sevdaya dair en güzel türküleri Sevgililer Günü’ne özel konserde seslendire­cek.

PAGANINI ÖDÜLLÜ GIBBONI Müzik tarihinin en ünlü müzisyenlerinden Niccolo Paganini'nin adını taşıyan uluslararası keman yarışması Paganini Ödülü’nü 2021 yılında kazanarak dikkatleri üzerine çeken keman sanatçısı Giuseppe Gibboni, 26 Şubat Pazartesi İş Sanat’ta konser verecek. Gibboni’ye sahnede 20 yılı aşkın süredir dünyanın önemli konser salonları ve festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia eşlik edecek. Konserde Respighi, Paganini ve Verdi gibi tamamı İtalyan bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirecekler.

ENDÜLÜS’TE RAKS İş Sanat sahnesinin özel projelerden biri de Gaye Su Akyol ile “Endülüs’te Raks”. Akyol’un, İş Kuleleri Salonu’nda vereceği bu özel konserin repertuvarı, projenin müzik direktörü kanun sanatçısı Serkan Halili ile Gaye Su Akyol tarafından hazırlanıyor. “Endülüs’te Raks” konseri, Gaye Su Akyol’un geleneksel ve moderni iç içe geçiren müzikal kimliğini, sanatçıya özgü bir dille İş Sanat dinleyicileriyle buluşturacak.

CESUR, GÖSTERİŞLİ VE RENGÂRENK: THE TIGER LILLIES Opera, şanson, vodvil, punk ve çingene müziğini kaynaştırarak kendine özgü bir kabare müziği yaratan Londra merkezli The Tiger Lillies, teatral performanslarını İş Sanat’a taşıyor. Sahnede geçirdikleri 35 yılda müziğe getirdikleri yenilikçi yaklaşımları, hicivli ifadeleri ve alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri performanslarıyla The Tiger Lillies, 24 Nisan Perşembe İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Büyük beğeni kazanan müzikalleri “Shockheaded Peter” sayesinde İngiliz tiyatrosunun en prestijli Olivier Ödülü’ne iki kez layık görülen grubun İş Sanat’taki canlı performansını ajandanıza not etmeyi unutmayın!

CHAARTS VE “THE AMERICAN BEAUTY” Avrupa’daki farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşan CHAARTS Chamber Artists, dünyaca ünlü sanatçılarla yaptıkları ortak çalışmalar ve enerjik performanslarıyla klasik oda orkestrası tanımını farklılaştırıyor. Kuzey ve Güney Amerika'nın müzikal zenginliğine bir övgü olan “The American Beauty” projeleriyle 17 Nisan Perşembe İş Kuleleri Salonu’nda Gershwin ve Piazzolla’nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçalarını seslendirecek olan topluluğa sahnede David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig (bariton) eşlik edecek.

ANNELER GÜNÜ İÇİN BASHKIROVA VE BARENBOIM BİR ARADA İş Sanat, Anneler Günü için de özel bir program hazırladı: 8 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda bir Anneler Günü resitali düzenleniyor! Müzik dünyasından başarılı bir anne-oğul, ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim, İş Sanat dinleyicileri için klasik ve romantik dönemden sevilen eserlerin yer aldığı bir repertuvarı seslendirecek.

CAZIN YILDIZ İSMİ HİROMİ 21. yüzyılın en önemli caz piyanistlerinden Hiromi, virtüöz tekniğini ve farklı müzik türlerini harmanlayan enerjik performansını 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’na taşıyor. Besteleri, solo albümleri ve film müzikleriyle olduğu kadar tarzıyla da dikkat çeken Japon sanatçı, sezonun son salon konserinde İş Sanat seyircilerinin karşısında olacak.

DİNLETİLERİN OCAK AYI KONUĞU: ADALET AĞAOĞLU İş Sanat’ın bu sezon yeni prodüksiyonlarla seyircisinin karşısına çıkan dinletileri 21 Ocak Pazartesi akşamı Adalet Ağaoğlu’nun hikâyeleriyle devam ediyor. “Gönlündeki Karanfil” başlıklı etkinlikte sanatçının “Yol”, “Karanfilsiz”, “Özgürlükçü” ve “Oh Canıma Değsin” hikâyelerini, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti bir radyo tiyatrosu dekorunda canlandırılacak. Sahnede hikâyelere Serdar Yalçın (piyano), Seda Subaşı (keman), Şemsa İdil Ural (viyolonsel) eşlik edecek. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

PARLAYAN YILDIZLARIMIZI ALKIŞLIYORUZ Genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve onlara sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde 6 Ocak Pazartesi akşamı Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur (tar), 27 Ocak Pazartesi ise Yalçın Cherkashin (keman) ve Özgür Gözler (obua) sahneye çıkacak. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

MİNİK SANATSEVERLERE “PAT PAT PATARA” İş Sanat özel yapımı müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” yeni yılda da sahnelenmeye devam ediyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçiyor. Sürprizlerle dolu bu macerada Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı önderliğinde, gizemli bir bilmecenin cevabını arıyor. Genç izleyicileri ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran “Pat Pat Patara”da oyuncular sahneyi canlı bir orkestra ile paylaşıyor. Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz’ın rol aldığı oyunun müzikleri Tolga Çebi’ye ait. Oyun, 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günleri İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilir.