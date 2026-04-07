2026 23 Nisan resmi tatil olacak mı? Hangi güne denk geliyor?
Milyonlarca çalışan ve öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geleceğini merak etmeye başladı. Tatil planlayan veya dinlenmek isteyen vatandaşlar, '23 Nisan resmi tatil mi?' sorusunu araştırıyor. Peki 23 Nisan resmi tatil olacak mı, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan yarım gün mü? Merak edilen soruların cevapları haberimizde.
23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye genelinde çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle karşılanacak. 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklanırken, nisan ayının en dikkat çeken günü olan 23 Nisan için geri sayım başladı. Hem öğrenciler hem de çalışanlar “23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor?” ve sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, 23 Nisan 2026 resmi tatil mi ve hangi gün? 22 Nisan yarım gün mü? İşte tatil planı yapmak isteyenler için 2026 resmi tatil detayları…
23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan ve çocuklara ithaf edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor.
23 NİSAN RESMİ TATİL OLACAK MI?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 23 Nisan, tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor.
Buna göre 23 Nisan Perşembe günü:
Okullar ve Üniversiteler: Eğitim ve öğretim faaliyetleri duracak.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri kapalı olacak.
Bankalar ve Noterler: Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.
Özel Sektör: Çoğu iş yeri resmi tatil kapsamında olacak.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
Bazı bayramlarda bir önceki gün, hazırlık amacıyla yarım gün tatil sayılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bu uygulama geçerli değil. Bu nedenle 22 Nisan, yarım gün tatil olarak değerlendirilmemektedir.