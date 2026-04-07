        Haberler Bilgi Gündem 2026 23 Nisan resmi tatil olacak mı? Hangi güne denk geliyor? 22 Nisan yarım gün mü?

        2026 23 Nisan resmi tatil olacak mı? Hangi güne denk geliyor?

        Milyonlarca çalışan ve öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geleceğini merak etmeye başladı. Tatil planlayan veya dinlenmek isteyen vatandaşlar, '23 Nisan resmi tatil mi?' sorusunu araştırıyor. Peki 23 Nisan resmi tatil olacak mı, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan yarım gün mü? Merak edilen soruların cevapları haberimizde.

        Giriş: 07.04.2026 - 12:57 Güncelleme:
        23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye genelinde çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle karşılanacak. 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklanırken, nisan ayının en dikkat çeken günü olan 23 Nisan için geri sayım başladı. Hem öğrenciler hem de çalışanlar “23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor?” ve sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, 23 Nisan 2026 resmi tatil mi ve hangi gün? 22 Nisan yarım gün mü? İşte tatil planı yapmak isteyenler için 2026 resmi tatil detayları…

        23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan ve çocuklara ithaf edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

        23 NİSAN RESMİ TATİL OLACAK MI?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 23 Nisan, tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor.

        Buna göre 23 Nisan Perşembe günü:

        Okullar ve Üniversiteler: Eğitim ve öğretim faaliyetleri duracak.

        Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri kapalı olacak.

        Bankalar ve Noterler: Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

        Özel Sektör: Çoğu iş yeri resmi tatil kapsamında olacak.

        22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

        Bazı bayramlarda bir önceki gün, hazırlık amacıyla yarım gün tatil sayılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bu uygulama geçerli değil. Bu nedenle 22 Nisan, yarım gün tatil olarak değerlendirilmemektedir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
