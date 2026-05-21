2026 Adli tatil tarihleri: Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil ne zaman bitecek?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında "Adli tatil ne zaman başlıyor?" ve "Adli tatilde hangi davalar görülür?" soruları yer alıyor. Yargı mensupları ve davaları devam eden vatandaşlar, adli tatil sürecinin detaylarını araştırmaya başladı. İşte adli tatil hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye’de adli tatil her yıl 20 Temmuz tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde sona ermektedir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül itibarıyla yeniden başlar. Bu süreçte mahkemeler tamamen kapanmaz ancak birçok dava ve duruşma ertelenir veya sınırlı şekilde görülür.
Adli tatil, her yıl 31 Ağustos’ta sona erer. Bu tarihin ardından adli yıl açılışı yapılır ve mahkemeler normal işleyişine geri döner. 1 Eylül itibarıyla duruşmalar yeniden yoğun şekilde görülmeye başlar.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?
Adli tatil sürecinde tüm yargı faaliyetleri durmaz. Kanunen ivedi ve zorunlu işler devam eder. Adli tatilde görülen başlıca dava ve işlemler şunlardır:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
Nafaka davaları ve nafaka artırımı işlemleri
İşçi alacakları ve iş davalarında acil işlemler
Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri
Delil tespiti ve keşif işlemleri
İcra ve iflas işlemlerinden acil nitelikte olanlar
Nöbetçi mahkemelerin görev alanına giren işler
Bunun dışında kalan çoğu dava türü, adli tatil sonrasına ertelenir.