2026 AJet 23 Nisan Kampanyası: İndirimli uçak biletleri ne kadar, kimler faydalanabilir?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta hissedilirken, AJet'ten çocuklu aileleri sevindirecek özel bir kampanya duyurusu geldi. Bayramın anlamına uygun olarak hazırlanan bu kampanya kapsamında ailelerin seyahat planlarını daha uygun koşullarla yapabilmesi hedefleniyor. Hem tatil dönemine denk gelen bu fırsat hem de indirimli bilet seçenekleri, yoğun ilgi görmesi beklenen kampanyalar arasında yer alıyor. Peki indirimli uçak biletleri ne kadar, kimler faydalanabilir? Detaylar haberimizde.
AJet, 23 Nisan’a özel yeni kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak kampanyanın detayları ise yolcular tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle seyahat planı yapan aileler, uygun bilet fırsatlarını kaçırmamak için aramalarını hızlandırmış durumda. Peki indirimli uçak biletleri ne kadar, kimler faydalanabilir? Detaylar haberimizde.
AJET 23 NİSAN KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
AJet, 23 Nisan’a özel olarak çocuk yolcuları kapsayan yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda çocuk biletlerine yüzde 50 indirim uygulanacağı açıklandı.
Kampanya detayları şu şekilde duyuruldu:
İndirim oranı: Tüm yurt içi uçuşlarda çocuk yolcuların biletleri yüzde 50 indirimli olacak.
Kapsam: 0-2 yaş bebekler ve 2-12 yaş arası çocuk yolcular kampanyadan faydalanabilecek.
Satış tarihi: İndirimli biletler bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu ve yarın 23.59’a kadar devam edecek.
Seyahat dönemi: Kampanya biletleri 14 Eylül – 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
Bilet türleri: “Basic” biletlerin yanı sıra “Flex” ve “Premium” seçeneklerinde de çocuk yolcular için yüzde 50 indirim uygulanacak.
Satış kanalları: Biletler AJet’in resmi internet sitesi AJet.com ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.