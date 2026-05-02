        Haberler Bilgi Gündem 2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        ALES, akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için yalnızca bir sınav olmanın ötesinde, geleceğe uzanan önemli bir fırsat kapısı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle adayların, ÖSYM tarafından duyurulan ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarına ilişkin tüm ayrıntıları yakından ve eksiksiz biçimde takip etmeleri büyük önem taşıyor. Peki ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 11:06
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan 2026 sınav takvimiyle birlikte ALES’e ilişkin başvuru süreci, sınav tarihleri ve diğer önemli ayrıntılar kesinlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan sınavın ardından adaylar şimdi, sınav giriş belgelerinin ÖSYM sistemi üzerinden erişime açılacağı tarihe odaklandı. Peki ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        2026 ALES NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi sınav takvimine göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2026-ALES/1 oturumu için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor ve çıktı alabiliyor.

        Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile birlikte fotoğrafı da yer alıyor. ÖSYM kurallarına göre adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Ayrıca geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) olmadan adayların sınav salonuna girişine izin verilmeyecek.

        Yetkililer, adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve belirtilen saatten önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de