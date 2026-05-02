2026 ALES SINAV TAKVİMİ: ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2026-ALES/1 oturumu için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor ve çıktı alabiliyor.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile birlikte fotoğrafı da yer alıyor. ÖSYM kurallarına göre adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Ayrıca geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) olmadan adayların sınav salonuna girişine izin verilmeyecek.

Yetkililer, adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve belirtilen saatten önce sınav merkezinde hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor.