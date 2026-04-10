        Haberler Bilgi Gündem 2026 emekli maaşı zam oranları: Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranları ne zaman açıklanacak?

        2026 emekli maaşı zam oranları: Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        2026 yılının Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılması beklenen zam, kamuoyunun yakından izlediği başlıca gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile güncel enflasyon verileri, artış oranına dair önemli ipuçları veriyor. Peki, Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Temmuz dönemi yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentiler giderek yükseliyor. Ocak–Mart aylarını kapsayan dönemde enflasyonun yüzde 10,04 olarak açıklanması, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oluşacak zam farkına odaklanmasına neden oldu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da olası artış oranlarına yönelik beklentileri güçlendiriyor.

        2

        ENFLASYON FARKI

        Üç aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte emekliler için oluşan zam oranı da belli oldu. Açıklanan verilere göre Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında ise yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı toplamda yüzde 10,04 seviyesine ulaştı.

        3

        EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        lk altı aylık enflasyonun yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda, yani yüzde 5 zam yapılması öngörülüyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışına ek olarak yüzde 3,6 enflasyon farkı yansıtılacak ve toplam zam oranı yüzde 10,86 seviyesine ulaşacak.

        4

        ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak emekli maaşı artışı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 Temmuz Cuma günü kesinlik kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
