EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte güncel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş aralığında bulunmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış olmak)

Taşınmaz (ev, arsa vb.) sahibi veya hissedarı olmamak

Çiftlerin son 6 aylık toplam gelir ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi

Resmi nikâh tarihine başvuru anında en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı kabul etmek

Evlilik sonrası verilecek eğitim hizmetlerine 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı gibi suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak

Daha önce bu proje kapsamında kredi desteğinden yararlanmamış olmak