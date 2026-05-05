        Haberler Bilgi Gündem 2026 EVLİLİK KREDİSİ ORANI: Evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi başvuru şartları neler?

        Genç çiftlerin evlilik sürecindeki en büyük desteklerinden biri olan evlilik kredisi, 2026 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Devlet destekli olarak sunulan bu kredi, özellikle yeni evlenecek çiftlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Peki evlilik kredisi ne kadar, kimler başvurabiliyor ve şartları neler? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:02 Güncelleme:
        Genç çiftlerin evlilik hazırlıklarında en çok merak edilen desteklerden biri olan evlilik kredisi, 2026 yılında da yoğun talep görüyor. Devlet tarafından sağlanan bu finansal destek, yeni yuva kuracak çiftlerin ekonomik yükünü azaltmayı hedefliyor. Peki evlilik kredisi tutarı ne kadar, kimler bu imkândan yararlanabiliyor ve başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

        EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, genç çiftlere yönelik 200 ila 250 bin TL arasında değişen kredi desteği için yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

        HANGİ DURUMDA BORÇLAR SİLİNİYOR?

        Başlangıçta 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeyle sunulan destek modelinde, çocuk sahibi olan çiftlere yönelik teşvikler güçlendirildi. Bu kapsamda, ilk çocuk için geri ödeme sürecinde taksit erteleme ve kısmi hibe uygulaması devam ederken, ikinci çocuğun doğması durumunda ise kalan borcun tamamen silinerek hibe kapsamına alınması kararlaştırıldı.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. İşte güncel başvuru şartları:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

        Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş aralığında bulunmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış olmak)

        Taşınmaz (ev, arsa vb.) sahibi veya hissedarı olmamak

        Çiftlerin son 6 aylık toplam gelir ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi

        Resmi nikâh tarihine başvuru anında en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık programlarına katılmayı kabul etmek

        Evlilik sonrası verilecek eğitim hizmetlerine 2 yıl içinde katılmayı taahhüt etmek

        Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı gibi suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak

        Daha önce bu proje kapsamında kredi desteğinden yararlanmamış olmak

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
