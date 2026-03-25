        Haberler Spor Futbol 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı - Futbol Haberleri

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarı final heyecanı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip, play-off turunda mücadele edecek.

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yarın Romanya ile karşılaşacak.

        Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

        Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

        Play-off'larda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

        ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

        Yarın oynanacak play-off yarı final maçları programı şu şekilde:

        20.00 Türkiye-Romanya

        22.45 Slovakya-Kosova

        22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

        22.45 Galler-Bosna Hersek

        22.45 Ukrayna-İsveç

        22.45 Polonya-Arnavutluk

        22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

        22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi

        Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle