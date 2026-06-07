2026 FIFA Dünya Kupasında D Grubu: Türkiye!

A Milli Futbol Takımımız, ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdırarak 24 yıllık hasreti bitirdi ve turnuvada 3. kez yer alacak.

D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle mücadele edecek ay-yıldızlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Grup maçlarına deplasmandaki 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, iç sahada İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

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İspanya yenilgisinin ardından Bulgaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı, deplasmandan 6-1'lik galibiyetle ayrılarak averajını da düzeltti. Bu maçın ardından iç sahada önce Gürcistan'ı 4-1 ardından da Bulgaristan'ı 2-0 yenen Montella'nın öğrencileri grubu 2. tamamlamayı garantiledi.

Grubun son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelen milliler, 90 dakikadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak grubu 13 puanla bitirdi.

Grupta aldığı sonuçla play-off oynama hakkı kazanan milliler, yarı finalde Romanya'yla Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan ay-yıldızlılar, finalde ise Kosova'yla deplasmanda karşılaştı.

Priştine'de oynanan mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Gürcistan-Türkiye: 2-3

Türkiye-İspanya: 0-6

Bulgaristan-Türkiye: 1-6

Türkiye-Gürcistan: 4-1

Türkiye-Bulgaristan: 2-0

İspanya-Türkiye: 2-2

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Av P İspanya 6 5 1 0 21 2 19 16 Türkiye 6 4 1 1 17 12 5 13 Gürcistan 6 1 0 5 7 15 -8 3 Bulgaristan 6 1 0 5 3 19 -16 3

YILDIZ OYUNCULAR FORMDA

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundaki yıldız isimler dikkati çekiyor.

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Kadrosunda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen oyuncuları barındıran A Milli Futbol Takımı'nda form durumu öne çıkıyor.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup edip ardından kamp için Florida'nın Miami kentine giden milliler, son provada Venezuela karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bugüne kadar 3 kez katılma hakkı elde etti ancak 2 kez boy gösterdi. Brezilya'da düzenlenen 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvaya katılamadı.

Milliler ilk macerasını ise İsviçre'de düzenlenen 1954 Dünya Kupası'nda yaşadı. Milliler, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.

Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu C Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

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Bu turda ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Senegal'i İlhan Mansız'ın altın golüyle mağlup ederek yarı final vizesini aldı.

Turnuvada son 4 takım arasına kalan Türkiye, aynı grupta mücadele ettiği Brezilya'ya yarı finalde 1-0 kaybetti.

Üçüncülük maçı oynama hakkı kazanan milliler, bir diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonda bronz madalya kazandı.

DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

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Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Niahi kadronun dışında kalan isimlerden Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de milli takım kafilesiyle birlikte ABD'ye gitti.

MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşaması fikstürü (TSİ) şu şekilde:

14 Haziran Pazar:

07.00 Avustralya-Türkiye (BC Place Stadı-Vancouver)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)