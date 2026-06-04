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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupasında H Grubu: Yeşil Burun Adaları

        2026 FIFA Dünya Kupasında H Grubu: Yeşil Burun Adaları

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupasında H Grubu: Yeşil Burun Adaları!

        Yeşil Burun Adaları, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez boy gösterecek.

        Afrika (CAF) elemelerinde gösterdiği istikrarlı performansla turnuva bileti alan Yeşil Burun Adaları, özellikle iç saha maçlarındaki savunma başarısıyla öne çıktı.

        İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile H Grubu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları’nın kupaya katılma hikayesi, öne çıkan oyuncuları ve takım yapısına ilişkin detaylar şöyle:

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Afrika (CAF) Dünya Kupası elemelerinde D Grubu’nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, turnuva biletini alarak tarih yazdı.

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        "Mavi Köpekbalıkları", Avrupa başta olmak üzere farklı kıtalarda forma giyen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla Kamerun ve Angola gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

        Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

        Yeşil Burun Adaları-Angola: 0-0

        Esvatini-Yeşil Burun Adaları: 0-2

        Kamerun-Yeşil Burun Adaları: 4-1

        Yeşil Burun Adaları-Libya: 1-0

        Yeşil Burun Adaları-Mauritius: 1-0

        Angola-Yeşil Burun Adaları: 1-2

        Mauritius-Yeşil Burun Adaları: 0-2

        Yeşil Burun Adaları-Kamerun: 1-0

        Libya-Yeşil Burun Adaları: 3-3

        Yeşil Burun Adaları-Esvatini: 3-0

        Takım O G B M A Y P
        Yeşil Burun Adaları 10 7 2 1 16 8 23
        Kamerun 10 5 4 1 17 5 19
        Libya 10 4 4 2 12 10 16
        Angola 10 2 6 2 9 8 12
        Mauritius 10 1 3 6 7 17 6
        Esvatini 10 0 3 7 6 19 3

        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa, Iğdırs FK'de oynayan Ryan Mendes ile Swansea Cityli Ricardo Santos, Yeşil Burun Adaları’nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

        Hücum hattında ise Rotterdam doğumlu Dailon Livramento, Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle ülke tarihine geçerek en önemli hücum silahı haline geldi.

        Milli takım kadrosunda Trabzonspor'dan Wagner Pina da yer alıyor.

        DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

        Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez bu seviyede mücadele edecek.

        1976’da bağımsızlığını kazanan ve 1982’de FIFA’ya katılan ülke, uzun yıllar Dünya Kupası elemelerinde başarı elde edemedi. Ancak son yıllardaki yapılanma ve yurt dışındaki oyuncularının milli takıma kazandırılmasıyla Afrika futbolunun yükselen ekiplerinden biri haline geldi.

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        KADRO

        Kaleci: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

        Savunma: Sidny ‌Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), ⁠Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinajoki), ⁠Stopira (Torreense)

        Orta saha: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin ‌Pina (FK Krasnodar), Yannick ​Semedo (Farense)

        Forvet: Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa ‌Pia), Ryan Mendes (Iğdır FK), Nuno da Costa (​Başakşehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

        MAÇ TAKVİMİ

        15 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

        22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

        27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

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