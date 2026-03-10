Fitre bedeli ne kadar? 2026 Fitre miktarı ne zaman, kimlere verilir?
Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken fitre bedeli gündemdeki yerini koruyor. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, Ramazan ayının sonunda maddi durumu elverişli olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir ibadettir. Fitre miktarı her yıl ekonomik koşullar ve bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Peki, 2026 Fitre bedeli ne kadar, ne zaman ve kimlere verilmelidir? İşte tüm ayrıntılar...
Yurt genelinde Ramazan ayı tüm hızıyla sürerken fitre bedeli araştırmaları hız kazandı. Fitre, Ramazan ayı sonunda, temel ihtiyaçlarının üzerinde gelire sahip her Müslümanın, hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu mali bir ibadettir. Bu sadaka, hem orucun tamamlayıcısı olarak kabul edilir hem de bayram öncesinde fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlar. Bu kapsamda "Diyanet kararı ile 2026 Fitre bedeli ne kadar, fitre kimler tarafından kimlere verilir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte detaylar...
FİTRE NEDİR?
Fitre bedeli, bir kişinin Ramazan ayında vermesi gereken sadaka-i fıtır miktarını ifade eder. Bu bedel, temel gıda maddelerinden oluşan bir günlük ihtiyaç tutarı kadar belirlenir ve genellikle çorba, ekmek, un, pirinç veya hurma gibi temel gıdaların bedeli üzerinden hesaplanır. Fitre bedeli, kişinin kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için ayrı ayrı ödenir.
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi.
KİMLER FİTRE VERMELİDİR?
Fitre, kişinin borcu ve temel ihtiyaçlarından artan mal varlığına sahip olan Müslümanlar için farzdır. Yani fitre vermekle yükümlü olabilmek için, zekatta olduğu gibi malın belirli bir miktara ulaşması gerekir.
Ramazan Bayramı’na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ?
Fitre, Ramazan ayının başlangıcından itibaren bayram namazına kadar olan süre içerisinde verilebilir. Yardıma muhtaç insanların bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bayramdan önce verilmesi daha uygundur. Eğer Bayram sabahına kadar fitre verilmemişse, Bayram günlerinde ödenmelidir.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60). Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, yani kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir.
Buna göre fitre, geliri ve geçim kaynağı olmayan, günlük temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, gıda, giyim veya barınma gibi temel ihtiyaçları eksik olan kişilere verilmelidir.