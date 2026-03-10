KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

Fitre, kişinin borcu ve temel ihtiyaçlarından artan mal varlığına sahip olan Müslümanlar için farzdır. Yani fitre vermekle yükümlü olabilmek için, zekatta olduğu gibi malın belirli bir miktara ulaşması gerekir.

Ramazan Bayramı’na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.