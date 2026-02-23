2026 Fitre miktarı: Diyanet kararı ile bu yıl Fitre bedeli ne kadar, ne zaman verilecek?
Mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte bu yılın fitre miktarı araştırmaları hız kazandı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen her Müslümanın, ihtiyaç sahibi olan kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Peki, 2026 fitre bedeli ne kadar, fitre ne zaman verilir? İşte tüm detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazanın başlamasının ardından fitre miktarı merak ediliyor. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, dini açıdan zengin sayılan Müslümanların, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın şükrü olarak verdikleri önemli bir ibadettir. Her yıl Ramazan ayında verilen fitre bedeli, bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Bu kapsamda “2026 fitre miktarı kaç lira, fitre kimler tarafından kimlere verilmeli?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
FİTRE NEDİR?
Fitre, diğer adıyla fıtır sadakası, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayrama erişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir maddi imkana sahip olan her Müslümanın; hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına vermekle sorumlu olduğu mali bir ibadettir.
Ramazan Bayramı öncesinde veya bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan bu sadaka, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlar.
2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı için fitre miktarını 240 TL olarak belirlediğini duyurdu.
KİMLER FİTRE VEREBİLİR?
Ramazan Bayramı’na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası yükümlülüğü için gereken nisap miktarının, malın “artıcı” nitelikte olması veya üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması şart değildir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ?
Fitre, Ramazan ayı içinde verilebildiği gibi en geç Ramazan Bayramı’nın ilk gününe kadar da eda edilebilir. Ancak bayramdan önce ulaştırılması daha faziletli görülür. Bu sayede ihtiyaç sahipleri de bayram hazırlıklarını yaparak bayram sevincine ortak olma imkanı bulabilirler.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
- Kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,
- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yardıma muhtaçlara,
- Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine,
- Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre / fıtır sadakası verilebilir.