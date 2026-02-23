FİTRE NEDİR?

Fitre, diğer adıyla fıtır sadakası, Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayrama erişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belirli bir maddi imkana sahip olan her Müslümanın; hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kimseler adına vermekle sorumlu olduğu mali bir ibadettir.

Ramazan Bayramı öncesinde veya bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan bu sadaka, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlar.