        Haberler Bilgi Gündem 2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? 2026 Hıdırellez hangi güne denk geliyor? Hıdırellez duası ve gelenekleri nelerdir?

        2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası ve gelenekleri nelerdir?

        Baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl renkli görüntülere sahne olan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu olurken, birçok kişi "Hıdırellez ne zaman kutlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen bu özel günde gerçekleştirilen gelenekler, ritüeller ve dualar da ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Asırlardır yaşatılan geleneklerden biri olan Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte bolluk, bereket ve umut duygularını temsil ederek kutlanıyor. 2026 yılında Hıdırellez’in hangi tarihe denk geldiği merak edilirken, bu özel günün nasıl kutlandığı da araştırılıyor. İşte Hıdırellez’in tarihi ve bu anlamlı güne dair öne çıkan bilgiler…

        HIDIRELLEZ BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 yılında Hıdırellez Bayramı, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece başlayacak ve 6 Mayıs günü boyunca kutlanacak.

        HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

        Hıdırellez, özellikle köylerde ve kırsal bölgelerde birbirinden renkli ritüellerle karşılanır. Öne çıkan bazı gelenekler şöyle sıralanır:

        Dilek dileme: Gül ağacının altına dilekler bırakılır. Kimi insanlar isteklerini kâğıda yazar, kimileri ise ev, araba ya da para gibi hayallerini sembolik olarak çizer.

        Ateşten atlama: Kötü enerjiden arınmak ve sağlıklı bir yıl geçirmek amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlanır.

        Piknik ve eğlence: Açık alanlarda toplanılarak doğa içinde kutlamalar yapılır, müzik eşliğinde oyunlar oynanır.

        Baht açma ritüelleri: Özellikle genç kızlar için düzenlenen bu geleneklerde, yüzük ya da bilezik gibi eşyalar su dolu kaplara bırakılarak talih açma ritüelleri gerçekleştirilir.

        HIDIRELLEZ DUASI

        Bismillahirahmanirahim

        Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!