2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası ve gelenekleri nelerdir?
Baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl renkli görüntülere sahne olan bu anlamlı günün 2026 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu olurken, birçok kişi "Hıdırellez ne zaman kutlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen bu özel günde gerçekleştirilen gelenekler, ritüeller ve dualar da ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Asırlardır yaşatılan geleneklerden biri olan Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte bolluk, bereket ve umut duygularını temsil ederek kutlanıyor. 2026 yılında Hıdırellez’in hangi tarihe denk geldiği merak edilirken, bu özel günün nasıl kutlandığı da araştırılıyor. İşte Hıdırellez’in tarihi ve bu anlamlı güne dair öne çıkan bilgiler…
HIDIRELLEZ BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Hıdırellez Bayramı, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece başlayacak ve 6 Mayıs günü boyunca kutlanacak.
HIDIRELLEZ GELENEKLERİ
Hıdırellez, özellikle köylerde ve kırsal bölgelerde birbirinden renkli ritüellerle karşılanır. Öne çıkan bazı gelenekler şöyle sıralanır:
Dilek dileme: Gül ağacının altına dilekler bırakılır. Kimi insanlar isteklerini kâğıda yazar, kimileri ise ev, araba ya da para gibi hayallerini sembolik olarak çizer.
Ateşten atlama: Kötü enerjiden arınmak ve sağlıklı bir yıl geçirmek amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlanır.
Piknik ve eğlence: Açık alanlarda toplanılarak doğa içinde kutlamalar yapılır, müzik eşliğinde oyunlar oynanır.
Baht açma ritüelleri: Özellikle genç kızlar için düzenlenen bu geleneklerde, yüzük ya da bilezik gibi eşyalar su dolu kaplara bırakılarak talih açma ritüelleri gerçekleştirilir.
HIDIRELLEZ DUASI
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.