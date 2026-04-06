HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

Hıdırellez, özellikle köylerde ve kırsal bölgelerde birbirinden renkli ritüellerle karşılanır. Öne çıkan bazı gelenekler şöyle sıralanır:

Dilek dileme: Gül ağacının altına dilekler bırakılır. Kimi insanlar isteklerini kâğıda yazar, kimileri ise ev, araba ya da para gibi hayallerini sembolik olarak çizer.

Ateşten atlama: Kötü enerjiden arınmak ve sağlıklı bir yıl geçirmek amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlanır.

Piknik ve eğlence: Açık alanlarda toplanılarak doğa içinde kutlamalar yapılır, müzik eşliğinde oyunlar oynanır.

Baht açma ritüelleri: Özellikle genç kızlar için düzenlenen bu geleneklerde, yüzük ya da bilezik gibi eşyalar su dolu kaplara bırakılarak talih açma ritüelleri gerçekleştirilir.