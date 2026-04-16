2026 İOKBS takvimi: Bursluluk Sınavı ne zaman, saat kaçta? Giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 için heyecan giderek artıyor. Mart ayında sona eren başvuruların ardından adaylar son hazırlıklarına yoğunlaşmış durumda. Peki, Bursluluk Sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Tüm ayrıntılar haberimizde.
2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 2026 İOKBS Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 11.40’ta sona erecek.
2026 İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
İOKBS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Ancak kılavuza göre, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.