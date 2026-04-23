2026 İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ: İstanbul Toki 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konutun İstanbul'da inşa edilmesi planlanıyor. Başvuru şartlarını sağlayarak işlemlerini tamamlayan vatandaşlar şimdi kura çekimi için geri sayıma geçti. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamayla kura tarihleri de netleşti. Gözler ise "TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Kura kaç gün sürecek?" sorularına çevrildi. İşte detaylar
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek projede, 100 bin konutun İstanbul’da yapılması planlanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi arasından, İstanbul’da yaşayan ve gerekli şartları yerine getirerek başvurusunu tamamlayan adaylar ise şimdi kura çekiminin yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Detaylar haberimizde
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
TOKİ İstanbul kura çekiliş sürecinin 27 Nisan 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Birkaç gün sürecek olan program kapsamında, başvuru yapan adaylar etap etap gerçekleştirilecek çekilişlerle belirlenecek.