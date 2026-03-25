Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Türkiye genelinde uygulanan kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlamıştı. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte uygulamanın sona ereceği tarih sürücülerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kurallara uymayan araç sahiplerine ise idari para cezası uygulanıyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman sona erecek?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı.
Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.
Buna göre kış lastii zorunluluğu 15 Nisan 2026 tarihinde sonlanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.