Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 kış lastiği uygulaması: Son gün ne zaman, hangi araçlarda zorunlu?

        2026 kış lastiği uygulaması: Son gün ne zaman, hangi araçlarda zorunlu?

        Zorunlu kış lastiği uygulaması her yıl Kasım ayında yürürlüğe girerken, yeni düzenlemeyle birlikte uygulamanın ne zaman sona ereceği de merak ediliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca sürücü, araçlarını yaz lastiklerine geçirmek için bekleyişe geçti. Peki, kış lastiği uygulamasında son gün ne zaman? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zorlu hava şartlarında trafikte güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirilen zorunlu kış lastiği uygulamasında sona gelinirken, mevsimlerin değişmesiyle birlikte sürücüler yaz lastiklerine geçiş için hazırlıklara başladı. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle pek çok araç sahibi, uygulamanın ne zaman biteceğini araştırarak ''Kış lastiği uygulaması ne zaman sona eriyor?''sorusuna cevap arıyor.

        2

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINDA SON GÜN NE ZAMAN?

        Geçmiş yıllarda 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesi, kış aylarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe konulmuş ve bu süreçte tüm ticari araçlar için zorunlu tutulmuştu.

        Yeni alınan karar kapsamında ise uygulama takviminde değişikliğe gidildi. Buna göre zorunlu kış lastiği dönemi 15 Kasım’da başlarken, sürücüler için bu zorunluluk 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

        3

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

        15 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe alınan zorunlu kış lastiği uygulaması, ticari araçları kapsayacak şekilde devreye sokuldu. Bu kapsamda kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetlerin yanı sıra şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için belirlenen süre boyunca kış lastiği kullanımı yasal bir yükümlülük olarak düzenlendi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
