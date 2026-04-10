2026 kış lastiği uygulaması: Son gün ne zaman, hangi araçlarda zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Geçmiş yıllarda 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesi, kış aylarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe konulmuş ve bu süreçte tüm ticari araçlar için zorunlu tutulmuştu.

Yeni alınan karar kapsamında ise uygulama takviminde değişikliğe gidildi. Buna göre zorunlu kış lastiği dönemi 15 Kasım’da başlarken, sürücüler için bu zorunluluk 15 Nisan itibarıyla sona erecek.