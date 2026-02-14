2026 KPSS sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’de kamu kurumlarına yerleşmek isteyen binlerce aday, KPSS başvuru sürecini bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “ÖSYM ile 2026 KPSS sınavları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…