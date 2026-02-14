Canlı
        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS başvuru tarihleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS sınav tarihi

        2026 KPSS başvuru tarihleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri araştırmaları hız kazandı. Sınav kapsamında lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olarak dört farklı oturum gerçekleşecek. Devlet kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar, ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:18
        2026 KPSS sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’de kamu kurumlarına yerleşmek isteyen binlerce aday, KPSS başvuru sürecini bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “ÖSYM ile 2026 KPSS sınavları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar…

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
