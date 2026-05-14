        Kurban Bayramı hava durumu: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu gelmektedir. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:38 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’na az bir süre kala, kurban ibadetini yerine getirmeyi planlayanlar ile tatil hazırlığı yapan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bayramda hava durumunun nasıl olacağı geliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayram süresince beklenen hava durumu ayrıntıları…

        2

        KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu

        29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava

        3

        KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli

        29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli

        4

        KURBAN BAYRAMI’NDA İZMİR HAVA DURUMU

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: 26 derece, güneşli hava

        28 Mayıs 2026 Perşembe: 27 derece, güneşli hava

        29 Mayıs 2026 Cuma: 28 derece, güneşli hava

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: 29 derece, güneşli hava

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.(DH...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
