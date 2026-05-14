Kurban Bayramı hava durumu: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların hem de tatile gidecek olanların merak ettiği konuların başında, bayramda hava nasıl olacak sorusu gelmektedir. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için bayramda hava durumu detayları...
KURBAN BAYRAMI’NDA İSTANBUL HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 20 derece, güneşli hava
28 Mayıs 2026 Perşembe: 21 derece, parçalı bulutlu
29 Mayıs 2026 Cuma: 22 derece, parçalı bulutlu
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 22 derece, güneşli hava
KURBAN BAYRAMI’NDA ANKARA HAVA DURUMU
27 Mayıs 2026 Çarşamba: 21 derece, hafif parçalı bulutlu ve güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe: 22 derece, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma: 24 derece, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi: 24 derece, güneşli