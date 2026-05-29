2026 Kurban Bayramı yaklaşırken İzmir’de yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Özellikle “ESHOT, İZBAN, metro ve vapur bedava mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İşte İzmir için bayram ulaşımına dair tüm detaylar…

İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı için yapılan resmi açıklamalara göre, İzmir’de toplu ulaşımda önemli düzenlemeler hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, metro, tramvay ve İZDENİZ hatlarında ulaşım bayram süresince yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir’de en yoğun kullanılan raylı sistemlerden biri olan İZBAN ise diğer ulaşım araçlarından farklı olarak Kurban Bayramı boyunca tamamen ücretsiz (bedava) hizmet verecek.

Uygulama, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2026 tarihinde (bayramın 4. günü) sona erecek. Bu tarihler arasında vatandaşlar, kent içi ulaşımda hem indirimli hem de ücretsiz seçeneklerden faydalanabilecek.