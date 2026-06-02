2026 LGS sınav takvimi:Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS sınav yerleri belli oldu mu?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 için geri sayım başladı! Sınav tarihi değişti mi, giriş belgeleri nereden alınacak, sınav yerleri açıklandı mı? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tüm kritik detaylar belli olmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS NE ZAMAN?
A Milli Takım’ın Dünya Kupası karşılaşma programının LGS ile çakışması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takviminde değişikliğe gitmişti. Daha önce 14 Haziran’da yapılması planlanan LGS, alınan yeni kararla 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlarken, ikinci oturum ise 11.30’da uygulanacak.
2026 LGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 itibarıyla okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olurken, ayrıca geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri de gerekecek.