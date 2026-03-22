Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart enflasyon verileri ve Nisan kira artış oranı ne zaman açıklanacak, TÜİK ne zaman toplantı yapacak?

        Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapacağı resmi duyuruya çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte, Nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde geçerli olacak zam oranını merakla bekliyor. Peki, 2026 Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 22.03.2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlayacağı resmi verilere çevrildi. Açıklanacak rakamlar, yalnızca ekonomik görünüm açısından değil, Nisan ayında uygulanacak kira artış oranının belirlenmesi bakımından da kritik önem taşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde geçerli olacak zam oranını yakından takip ediyor. Peki, Mart 2026 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        2

        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.

        3

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        4

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
