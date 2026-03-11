Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart enflasyon verilerini ve Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur?

        TÜİK 2026 Mart enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur?

        TÜİK tarafından açıklanacak Mart enflasyon verileri için geri sayım başladı. Mart ayına yönelik enflasyonun açıklanmasıyla, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendirecek Nisan kira artış oranı da belli olacak. Peki, 2026 Mart enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurusuna çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, 2026 yılı Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        2

        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.

        3

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        4

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor