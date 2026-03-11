TÜİK 2026 Mart enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur?
Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurusuna çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, 2026 yılı Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.
ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.
MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.
Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.