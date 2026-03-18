2026 Mart indirimli araç kampanyaları: Bu ay hangi araba modelleri kampanyaya girdi?
Mart ayında otomobil markaları, sıfır araç almak isteyenler için kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Farklı segmentlerde sunulan düşük faizli kredi seçenekleri, nakit alımlarda sağlanan indirimler ve takas destekleri öne çıkarken; her bütçeye uygun bir araba modeli sunuluyor. Belirli süreyle geçerli olan kampanyalar, esnek ödeme planlarıyla araç sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. İşte, 2026 Mart ayına özel güncel sıfır araç kampanyaları…
Mart ayında otomobil piyasasında hareketlilik artarken, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyalar devreye alındı. Markalar; düşük faizli kredi imkanları, peşin alımlara özel indirimler ve takas destekleriyle dikkat çekiyor. Belirli süreyle sınırlı olan bu indirimler esnek ödeme seçenekleriyle alım sürecini daha ulaşılabilir hale getiriyor. İşte, 2026 Mart ayına özel sıfır araç kampanyaları…
FIAT Scudo Van & Scudo Combi/Combimix
1 milyon TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
FIAT Ulysse & Scudo Kamyonet
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
FIAT Ducato Van & Ducato Minibüs
1 milyon TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
FIAT Doblo Combi
900 bin TL’ye 9 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda 1.297.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.
FIAT Grande Panda (Elektrikli)
1.539.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Ayrıca nakit alımlarda 70 bin TL indirim avantajı sağlanıyor.
FIAT Egea Sedan & Cross
200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. ÖTV muafiyetli alımlarda ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
FIAT 600
200 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ve bayi peşin ödeme indirimi avantajı sunuluyor.
FIAT 500e (Elektrikli)
130 bin TL’ye varan indirim ve 280 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 2,89 faizli kredi imkânı ile sunuluyor.
FIAT Topolino
90 bin TL nakit indirim ve 250 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı ile satışa sunuluyor.
Jeep Avenger (Elektrik, e-Hybrid, 4xe)
Summit donanımlı Avenger Elektrik modelinde 120 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Summit donanımlı Avenger e-Hybrid ve Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 40 bin TL’ye varan takas desteği sağlanıyor. Ayrıca Avenger e-Hybrid modelinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi imkânı bulunuyor.
Jeep Compass
Summit donanımlı versiyon 2 milyon 920 bin TL’den, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 620 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Chery TIGGO7 (Prestige 4x2 & 4x4)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 2026 model yılı Prestige 4x4 versiyonu 2.391.000 TL kampanyalı fiyatla satışta. Ayrıca model, Türkiye’de 2 milyon 270 bin TL’den başlayan mart ayına özel fiyatlarla sunuluyor.
JAECOO 7 Evolve 4x2
2 milyon 390 bin TL kampanyalı satış fiyatı ile sunuluyor. 300 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli, 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca 200 bin TL’ye varan nakit indirim avantajı bulunuyor.
Chery TIGGO8 (Prestige 2025)
Ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. 2 milyon 658 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.