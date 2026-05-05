        Emekli zammı son dakika gelişmeleri, 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Ocak, şubat, mart ve nisan verileri Temmuz 2026 maaş zammı için ilk tabloyu oluştururken, emekliler şimdiden olası artışları hesaplamaya başladı. Uzmanlar, nisan enflasyonunun 6 aylık zam oranında belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Peki emekliler ne kadar zam alacak?

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş artışını beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı nisan enflasyonu ile birlikte ilk 4 aylık zam oranı da netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli olan bu veriler, maaşlara yansıyacak artışa dair ilk tabloyu ortaya koydu. Ocak ayında yapılan zammın ardından şimdi gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük zam ne kadar olacak? Son gelişmeler haberimizde…

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağkur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.

        Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklileri, 2026 yılı 6. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla şimdiden 2026 yılı ikinci yarı alacakları zamları hesaplamaya başladı.

        Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklileri, 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

        Enflasyon yıl başından itiraben Ocak'ta yüzde 4,84, Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94 ve Nisan ayında da yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak.

        EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.

