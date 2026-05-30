2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? Aşure Günü Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor?
2026 yılında Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü merak konusu oldu. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ne zaman başlayacak, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte milyonların araştırdığı o önemli günlere dair detaylar…
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam takvimine göre yılın başlangıcını simgeleyen ve kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem, Hicri yılbaşı olarak da idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 yılında Hicri yılbaşı, yani Muharrem ayının ilk günü, 16 Haziran 2026 Salı gününe denk gelmektedir.
2026 AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Hicri takvime göre her yıl aynı güne denk gelen Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilir. 2026 yılında ise bu anlamlı gün, 25 Haziran Perşembe tarihinde idrak edilecektir.