        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Nisan temettü ödeme takvimi: Nisan ayında 25 şirket kar payı ödemesi yapacak, temettü ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak?

        Nisan ayında 25 şirket temettü verecek! İşte Nisan ayı temettü ödeme takvimi

        Nisan ayına girilirken temettü takvimi yatırımcıların odağında yer alıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin açıklanan temettü ödeme tarihleri ve dağıtım tutarları merak konusu olurken, yatırımcılar ödeme takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, temettü ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 2026 Nisan temettü ödeme takvimi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        1

        Nisan 2026 temettü takvimi yatırımcıların gündemine girdi. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödeme tarihleri ve dağıtım tutarları netleşirken, yatırımcılar hangi hisselerin ne zaman ve ne kadar temettü vereceğini araştırmaya başladı. Peki, temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2026 Nisan temettü takvimi

        2

        Şirket: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

        Bist kodu: ANSGR

        Temettü tutarı: 1,1688 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        3

        Şirket: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

        Bist kodu: AFYON

        Temettü tutarı: 1,2750 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        4

        Şirket: Türkiye İş Bankası A.Ş. (C)

        Bist kodu: ISCTR

        Temettü tutarı: 0,4586 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        5

        Şirket: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ASGYO

        Temettü tutarı: 0,1683 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        6

        Şirket: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

        Bist kodu: SAHOL

        Temettü tutarı: 1,3390 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        7

        Şirket: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist kodu: ISMEN

        Temettü tutarı: 2,6917 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        8

        Şirket: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: CIMSA

        Temettü tutarı: 0,6292 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        9

        Şirket: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

        Bist kodu: AKSA

        Temettü tutarı: 0,4930 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        10

        Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş.

        Bist kodu: ULUFA

        Temettü tutarı: 0,2100 TL

        Temettü ödeme tarihi: 06.04.2026

        11

        Şirket: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

        Bist kodu: GARAN

        Temettü tutarı: 4,4769 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        12

        Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: YGGYO

        Temettü tutarı: 10,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        13

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 1,7943 TL

        Temettü ödeme tarihi: 08.04.2026

        14

        Şirket: Enerjisa Enerji A.Ş.

        Bist kodu: ENJSA

        Temettü tutarı: 4,3180 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        15

        Şirket: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

        Bist kodu: GLCVY

        Temettü tutarı: 2,1296 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        16

        Şirket: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

        Bist kodu: VAKKO

        Temettü tutarı: 5,3125 TL

        Temettü ödeme tarihi: 14.04.2026

        17

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        18

        Şirket: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: SELEC

        Temettü tutarı: 0,3740 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        19

        Şirket: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKMGY

        Temettü tutarı: 12,3600 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        20

        Şirket: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

        Bist kodu: KSTUR

        Temettü tutarı: 13,6000 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        21

        Şirket: Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKSGY

        Temettü tutarı: 0,4555 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        22

        Şirket: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

        Bist kodu: CLEBI

        Temettü tutarı: 87,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 24.04.2026

        23

        Şirket: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: YUNSA

        Temettü tutarı: 0,3107 TL

        Temettü ödeme tarihi: 27.04.2026

        24

        Şirket: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,4257 TL

        Temettü ödeme tarihi: 28.04.2026

        25

        Şirket: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

        Bist kodu: BRYAT

        Temettü tutarı: 141,2239 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

        26

        Şirket: Netcad Yazılım A.Ş.

        Bist kodu: NETCD

        Temettü tutarı: 3,7226 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tofaş Amerika'ya geri dönüyor
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Oyuncuların algoritma isyanı
