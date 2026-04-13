2026 okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek?
Yazın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ''Okullar ne zaman kapanıyor?'' sorusu yer almakta. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte uzun bir yaz tatiline girecek olan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşmaktadır. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihten itibaren Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verilecek.
Öğrenciler için bir yıllık emeğin karşılığının alınacağı karne törenleri de 26 Haziran 2026 sabahı yapılacak. Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiliyle birlikte dinlenme dönemine başlayacak.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
26 Haziran 2026 sabahı başlayacak olan yaz tatili, 2026 yılının Eylül ayına kadar sürecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin başlangıç tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi takvimle netlik kazanacak.