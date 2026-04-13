Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek?

        Yazın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ''Okullar ne zaman kapanıyor?'' sorusu yer almakta. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte uzun bir yaz tatiline girecek olan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşmaktadır. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencileri uzun soluklu bir yaz tatili bekliyor. Hem öğrenciler hem de veliler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihten itibaren Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verilecek.

        Öğrenciler için bir yıllık emeğin karşılığının alınacağı karne törenleri de 26 Haziran 2026 sabahı yapılacak. Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiliyle birlikte dinlenme dönemine başlayacak.

        3

        YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        26 Haziran 2026 sabahı başlayacak olan yaz tatili, 2026 yılının Eylül ayına kadar sürecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin başlangıç tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi takvimle netlik kazanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
