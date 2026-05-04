2026 ÖSYM DGS TAKVİMİ: DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman alınacak?
Ön lisans programından lisans düzeyine geçmek isteyen binlerce aday, Mayıs ayının da gelmesiyle birlikte 2026 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) için geri sayıma başladı. Süreçle ilgili açıklamaların yakından takip edildiği bu dönemde adayların sınav süreci ile ilgili bilgileri araştırmaya devam ettiği görülüyor. Peki DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman alınacak? Tüm detaylar haberimizde.
DGS NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Yayımlanan ÖSYM takvimine göre 2026 DGS başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 11 Haziran olarak belirlendi. Adaylar, bu tarihler içinde işlemlerini tamamlayarak sınava katılım hakkı elde edebilecek.